Wien (www.anleihencheck.de) - In den kommenden Tagen werden in der Eurozone mit den finalen Einkaufsmanagerindices die letzten relevanten Konjunkturumfragen für den Monat September veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Auf Basis der vorliegenden Schnellschätzung für die Eurozone sowie Deutschland und Frankreich sei es sehr wahrscheinlich, dass auch in Italien und Spanien diese Frühindikatoren einen Rückgang verbucht hätten. Des Weiteren seien die vorläufigen Ergebnisse für die Inflationsrate im September von Interesse. Immerhin begründe ja die Europäische Zentralbank (EZB) ihre ausgesprochen expansive Geldpolitik mit dem anhaltend geringen Preisdruck. An dieser Überzeugung würden die anstehenden Preisdaten nichts ändern. Zwar dürfte die Kernrate ein wenig ansteigen und wieder die 1%-Marke erreichen. Die Gesamtteuerung dürfe jedoch unverändert bleiben oder sogar einen leichten Rückgang verbuchen. Die Inflationsentwicklung sei und bleibe somit klar unter dem EZB-Zielbereich. ...

