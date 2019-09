Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche stehen zunächst keine Neuemissionen oder Aufstockungen auf dem Programm, so die Analysten der Helaba.Erst am Mittwoch werde es interessant mit der Erweiterung der Bundesobligation mit Laufzeit Oktober 2024. Das Zielvolumen liege bei 3 Mrd. EUR. Mittlere Laufzeiten hätten in der Vergangenheit eine vergleichsweise niedrige Rendite aufgewiesen und die letzte Aufstockung sei bei einer Durchschnittsrendite von -0,88% zugeteilt worden. Am Sekundärmarkt rentiere das Papier inzwischen höher bei -0,79%. Dennoch weise der Laufzeitbereich von zwei bis sieben Jahren besonders tiefe Renditen auf, was an der U-Form der Bundkurve abzulesen sei. Mehr Auktionsvolumen gebe es am Donnerstag mit langlaufenden OATs und diversen SPGBs. (30.09.2019/alc/a/a) ...

