FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind knapp behauptet in die Handelswoche gestartet. Für die Investoren dürfte das heute endende dritte Quartal einen Nullnummer geliefert haben. So hat sich der DAX-Index, verglichen mit dem Stand vor drei Monaten, kaum von der Stelle bewegt. Die deutschen Fondsgesellschaften, die per Ende September ihre Bücher schließen, sollten inzwischen alle ihre Dispositionen getroffen haben. Morgen beginnt dann das Schlussquartal 2019, das im Vorjahr mit Blick auf die befürchtete Rezession für die Aktienmärkte katastrophal endete.

Über das Wochenende war die Nachrichtenlage vergleichsweise dünn, leicht optimistische Daten gab es am frühen Morgen aus China. So zeigte der offizielle Einkaufsmanager-Index wieder aufwärts, auch wenn er sich noch im Kontraktionsbereich befindet. Mit 49,8 nähert er sich aber wieder der Expansionsschwelle von 50 Punkten an, unter der er sich nun seit fünf Monaten befindet. Ökonomen hatten nur mit einem geringeren Wert um 49,6 gerechnet. Positiv ist vor allem der Anstieg der Export-Aufträge. In diesem Umfeld notiert der DAX 0,1 Prozent leichter bei 12.369 Punkten, der Euro-Stoxx-50 handelt kaum verändert bei 3.545 Zählern.

Wien hat gewählt

Wenig beeindruckt vom Ergebnis der österreichischen Parlamentswahl am Wochenende zeigt sich derweil die Wiener Börse. Der ATX legt um 0,2 Prozent zu. Aus der Wahl war die ÖVP von Ex-Kanzler Sebastian Kurz als klarer Sieger hervorgegangen, während ihr bisheriger Partner FPÖ herbe Verluste verzeichnete. Das Ergebnis habe nicht wirklich überrascht, heißt es.

Klöckner im Minus

Die Aktie von Klöckner verliert 2 Prozent, nachdem das Handelsblatt berichtete, dass die Fusionsgespräche der Werkstoffsparten von Thyssenkrupp und Klöckner abgesagt worden seien. Ein Zusammengehen der beiden wäre als industriepolitisch sinnvoll gewertet worden. Nach dem Bericht des Handelsblatts ging die Absage von Klöckner aus. Die Aktie von Thyssenkrupp verliert 0,3 Prozent aus.

Hella zahlt eine Dividende inklusive Sonderdividende von 3,35 Euro, bei einer Dividendenrendite jenseits der 7 Prozent dürften Anleihen-Investoren neidisch blicken. Die Aktie fällt optisch um 3,08 Euro auf 40,68 Euro, ohne den Dividendenabschlag läge sie im Plus.

In den Niederlanden bekam die Fusion der PostNL und Sandd von politischer Seite grünes Licht, damit ist der Weg für den vollständigen Zusammenschluss geebnet. Die Aktie der PostNL legt um 9 Prozent zu.

Die Aktie der Deutschen Beteiligungs AG legt um 4 Prozent zu, nachdem das Unternehmen für das Schlussquartal mit einem zusätzlichen Ergebnisbeitrag von 30 Millionen Euro rechnet. Grund ist die Veräußerung der inexio, dabei seien die Minderheitsanteile des DBAG Expansion Capital Fund einschließlich der Minderheitsanteile der DBAG an inexio mitveräußert worden.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.545,50 -0,01 -0,38 18,13 Stoxx-50 3.241,29 -0,02 -0,57 17,44 DAX 12.368,98 -0,10 -11,96 17,14 MDAX 25.819,53 -0,06 -14,41 19,60 TecDAX 2.806,81 -0,56 -15,88 14,56 SDAX 10.963,16 0,04 4,83 15,29 FTSE 7.426,42 0,00 0,21 10,38 CAC 5.638,04 -0,05 -2,54 19,18 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,56 0,01 -0,80 US-Zehnjahresrendite 1,69 0,01 -0,99 DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Fr, 17:15 Uhr EUR/USD 1,0942 -0,0% 1,0942 1,0951 EUR/JPY 118,00 -0,1% 120,87 118,41 EUR/CHF 1,0857 +0,1% 1,1025 1,0861 EUR/GBR 0,8887 -0,2% 0,8975 0,8895 USD/JPY 107,85 -0,1% 107,74 108,12 GBP/USD 1,2312 +0,2% 1,2500 1,2311 USD/CNY 7,1304 +0,1% 7,1228 7,1212 Bitcoin BTC/USD 7.807,75 -2,94 8.578,75 7.970,00 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,69 55,91 -0,4% -0,22 +20,9% Brent/ICE 61,62 61,91 -0,5% -0,29 +11,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.490,30 1.496,98 -0,4% -6,68 +16,2% Silber (Spot) 17,34 17,54 -1,2% -0,20 +11,9% Platin (Spot) 930,32 932,08 -0,2% -1,76 +16,8% Kupfer-Future 2,60 2,59 +0,5% +0,01 -1,8% ===

