Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Prudential vor der anstehenden Abspaltung des britischen Geschäfts von 2000 auf 1900 Pence gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analyst Colm Kelly erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie zwar die Bewertung dieser Aktivitäten, machte gleichzeitig aber niedrigere Einnahmen des Finanzkonzerns in Hongkong aus. Auch sei der erwartete Anstieg der Dividenden nicht mehr so sicher wie zuvor./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2019 / 02:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

