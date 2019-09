Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach der Kursschwäche in der ersten Wochenhälfte hat sich die charttechnische Situation des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dank der Kursavancen vom vergangenen Donnerstag und Freitag deutlich entspannt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Dazu trage vor allem der Wochenschluss bei, denn am Freitag sei dem Aktienbarometer per Aufwärtsgap (12.313 zu 12.325 Punkte) die Rückeroberung des Widerstandsbündels bei 12.300 Punkten gelungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...