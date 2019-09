BERLIN (Dow Jones)--In Deutschland haben sich im September überraschend weniger Menschen arbeitslos gemeldet als erwartet. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, fiel die Arbeitslosenzahl bereinigt um saisonale Einflüsse gegenüber August um 10.000 Personen. Dieser Rückgang ging laut BA allein auf statistische Gründe zurück, die mit der Entwicklung im Bereich der Grundsicherung Hartz IV zu tun haben. Anders sah es bei der "konjunkturnäheren Arbeitslosenversicherung" für Empfänger von Arbeitslosengeld aus, wo sich die schwache Konjunktur negativ ausgewirkt habe und die Arbeitslosigkeit gestiegen sei, so die BA.

Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für September eine Zunahme der saisonbereinigten Arbeitslosenzahl um 5.000 erwartet. Im August hatte sie sich um 2.000 erhöht. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote verharrte im September bei 5,0 Prozent, was den Erwartungen der Ökonomen entsprach. Bei der Saisonbereinigung werden jahreszeitliche Schwankungen, wie beispielsweise die Auswirkungen des Wetters, berücksichtigt.

"Die konjunkturelle Schwächephase zeigt sich am Arbeitsmarkt auch im September. Alles in allem ist der Arbeitsmarkt aber weiterhin in einer robusten Verfassung. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung haben im September abgenommen", erklärte BA-Vorstandsvorsitzender Detlef Scheele. "Das Beschäftigungswachstum hält an, verliert aber an Schwung, und die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Mitarbeitern ging auf hohem Niveau wiederholt zurück."

In nicht bereinigter Rechnung fiel die Zahl der Arbeitslosen um 85.000. Damit waren 2,23 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,2 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent. Im August war die Zahl der Arbeitslosen um 44.000 gestiegen, was die BA vor allem mit der konjunkturellen Schwächephase begründet hatte. Gegenüber dem Vorjahr waren im September 22.000 Menschen weniger arbeitslos.

