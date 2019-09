London (ots/PRNewswire) - Pisoftware Technology, eines der größten aufstrebenden Start-up-Unternehmen der Tech-Branche aus Shenzhen, China, und einer der wichtigsten Akteure im Bereich VR-Kameras, war zum Google Street View 2019 eingeladen, um über seinen Kenntnisstand zum Status quo und zur zukünftige Entwicklung der Street-View-Branche zu berichten.



William Wang, COO von Pisoftware Technology, der als Gast zu der Veranstaltung eingeladen worden war, gab eine kurze Einführung zur Geschichte der 360-Grad-Kameras und stellte klar, dass die Branche dank der weit verbreiteten Anwendung von Google Street View und dem Aufkommen neuer Technologien weiter wachsen und das tägliche Leben auch weiterhin bereichern wird.



Pisofttech arbeitet bereits seit der Demonstrationsphase seines ersten Produkts, der Pilot Era, eng mit Google zusammen. Dabei handelt es sich um die weltweit erste 8K VR-Kamera, die über einen integrierten Touchscreen verfügt und mit einem auf Android basierendem Betriebssystem läuft. Zudem ist es die beste professionelle 8K Google Street View-Kamera, die, unterstützt durch sein extrem genaues GPS und einen hervorragenden Prozessor, die Fähigkeit besitzt, 360-Grad-Street-View-Fotos mit einer Bildfrequenz von 7 fps zu machen. Die Bilder werden noch in der Kamera zusammengeführt und von ihr selbst direkt hochgeladen, wodurch eine Übertragung größer Dateien zwischen verschiedenen Geräten und Servern vermieden wird.



Eine der wichtigsten Eigenschaften der Pilot Era, dieser gut durchdachten professionellen 360-Grad-Kamera mit einigen Neuheiten und Kreativitätspotenzial, ist die Fähigkeit, sogar unabhängige 8K-Live-Streams bereitzustellen.



"Google Street View macht gerade etwas sehr Wichtiges, was das Geschäft, aber auch das soziale Miteinander verändern wird. Wir haben schon einige Fälle erlebt, in denen unsere Kunden es genutzt haben, um ein kleines Business zu starten, um eine touristische Attraktion zu bewerben oder um Ladengeschäften zu mehr Laufkundschaft zu verhelfen, um nur einige der vielen kreativen Anwendungsmöglichkeiten zu nennen. Pisofttech wusste es schon immer zu schätzen, Teil dieses Entwicklungsprozesses zu sein und über seine Community, seine Produkte und Projekte hier einen Beitrag leisten zu können", hob William hervor. Daneben tauschte er sich über Ideen dazu aus, wie die Arbeitseffizienz der Pilot Era weiter verbessert werden kann und wie für Google Street View, als eine der wichtigsten Plattformen und als eins der wichtigsten Tools von Google, mehr Anwendungsmöglichkeiten geschaffen werden können.



Informationen zu Pisoftware Technology



Pisofttech, gegründet 2012, war eines der ersten Unternehmen, die sich auf die Erforschung von Panoramatechnologie konzentriert haben. Seine großen Erfahrung mit der Technologie und bei der Entwicklung von Lösungen hilft dem Unternehmen bei der Entwicklung zuverlässiger Produkte und effizienter Lösungen, mit denen Geschäftspartner neues Wachstum erreichen können und jeder Nutzer neue Formen des kreativen Schaffens kennenlernen kann.



