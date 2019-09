Baader Investment Conference: Rekord-Teilnehmerzahlen bestätigen Top Extel-Platzierungen DGAP-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Konferenz Baader Investment Conference: Rekord-Teilnehmerzahlen bestätigen Top Extel-Platzierungen 30.09.2019 / 10:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation: Baader Investment Conference: Rekord-Teilnehmerzahlen bestätigen Top Extel-Platzierungen Unterschleißheim, 30. September 2019: In der vergangenen Woche fand die bereits achte Baader Investment Conference in München statt. Der mit über 750 Investoren aus 37 Ländern und knapp 220 präsentierenden Unternehmen stetige Zuwachs zeigt, dass die jährliche Veranstaltung die führende Branchenplattform im deutschsprachigen Raum ist. Das in 2019 erweiterte Konferenzformat auf fünf Veranstaltungstage fand sehr großen Anklang. Neben Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nutzten zum ersten Mal auch Firmen unter anderem aus Frankreich, den Niederlanden und Spanien die Möglichkeit, sich den Investoren zu präsentieren. Zusätzlich dazu war der erste Baader Small Cap Day am Freitag, 27. September gut besucht. In über 3.200 Einzel- und Kleingruppengesprächen sowie knapp 120 Forumspräsentationen haben die Unternehmen, darunter 21 aus dem DAX, 24 aus Österreich und 36 aus der Schweiz, den zahlreichen internationalen und lokalen Investoren einen umfassenden Überblick über ihre jeweilige Unternehmensentwicklung gegeben und nutzten die Gelegenheit, die Gespräche und Kontakte weiter zu vertiefen. Den Erfolg der Konferenz unterstreichen die erzielten hervorragenden Platzierungen in der Extel Umfrage für das Jahr 2019 für die Baader Helvea-Konferenzen. Die jeweils zu Jahresbeginn in der Schweiz stattfindende "Swiss Equity Conference" wurde zur besten "Pan European Broker Conference" weltweit gewählt. Die jeweils im Spätsommer in München logierende "Baader Investment Conference" erklimmt einen außerordentlich bemerkenswerten zweiten Platz. "Mit den beiden Jahreskonferenzen ist es uns gelungen, in Europa führende Konferenzen zu etablieren und Maßstäbe zu setzen", erläutert Oliver Riedel, Mitglied des Vorstands der Baader Bank. In Kontrast zu den Vorjahren beurteilte ein Großteil der teilnehmenden Unternehmen das aktuelle Geschäftsumfeld relativ verhalten. Überwiegend wurde dafür die fortgesetzte Unsicherheit über politische Belastungsfaktoren (Handelskonflikt, Brexit) aber auch der unklare Ausblick für einige Schlüsselbranchen (Automobilindustrie) angeführt. Dennoch zeigten sich viele Manager zuversichtlich, die aktuellen Herausforderungen mit bereits eingeleiteten oder zur Umsetzung anstehenden Effizienzsteigerungsmaßnahmen bewältigen zu können. Vor diesem Hintergrund sahen sich die meisten Unternehmen auf einem guten Weg, das bisherige Dividendenniveau beibehalten zu können und mittelfristig wieder profitabel zu wachsen. "Unsere Baader Investment Conference ist inzwischen nicht mehr aus der Finanzbranche weg zu denken und fester Bestandteil in den Terminkalendern vieler Unternehmensvertreter und Investoren - die stetig wachsenden Teilnehmerzahlen sowie das durchweg positive Feedback unterstreichen das", so Nico Baader, Vorstandsvorsitzender der Baader Bank. "Nicht nur die Quantität, sondern vor allem die Qualität der internationalen Investoren ist die Basis für eine sehr gelungene Konferenz, deren neues Format nach erfolgreicher Bewährungsprobe beibehalten werden wird.", ergänzt Oliver Riedel. Die nächste Baader Investment Conference wird vom 21. bis 25. September 2020 in München stattfinden. Weitere Details finden Sie auch auf unserer Webseite https://www.baaderinvestmentconference.com. Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank ist die Bank zum Kapitalmarkt. Sie ermöglicht ihren Kunden den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten und das Investieren in Finanzprodukte auf effektive, effiziente und sichere Weise. Durch das Nutzen neuester Entwicklungen der Bankenbranche generiert sie für ihre Kunden einen Mehrwert - bei Produkten, in den Prozessen, in der Technik. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und rund 400 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv. 