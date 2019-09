Der Energiekonzern plant milliardenschwere Investitionen in Photovoltaik, Windenergie und Speicher. Der Vorstand stellte am Montagmorgen in Essen "die neue RWE" vor, die nach Übernahme der Erneuerbaren-Portfolios von Eon und Innogy entstehen soll.1,5 Milliarden Euro netto pro Jahr - das will RWE aus eigenen Mitteln in den Ausbau von Photovoltaik, Windenergie und Speicher investieren. Das sagte RWE-Chef Rolf Martin Schmitz am Montagmorgen bei der Vorstellung der strategischen Neuausrichtung des Energiekonzerns in Essen. Gemeinsam mit Partnern könne diese Summe leicht auf jährlich zwei bis drei ...

