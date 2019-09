Die Bank of America (BofA) hat Henkel von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 100 auf 81 Euro gesenkt. Die Experten der US-Investmentbank kürzten in einer am Montag vorliegenden Studie wegen wachsenden Gegenwinds ihre Schätzungen für den Konsumgüterkonzern unter das Konsensniveau. Im Bereich Haushalts- und Pflegeprodukte dürfte das Wachstum auf absehbare Zeit niedrig bleiben - ein Aspekt, den das Klebstoffgeschäft ohne eine zeitnahe Erholung wohl vorerst nicht auffangen könne. Die Experten rechnen bei Henkel mit einer anhaltenden Gewinnflaute, die vermutlich 6 bis 9 Monate andauern werde./tih/la

