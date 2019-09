Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ArcelorMittal vor Zahlen zum dritten Quartal von 16 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts der Handelsstreitigkeiten hat Analyst Myles Allsop in einer am Montag vorliegenden Studie eine vorsichtigere Haltung zur Stahlnachfrage und den Preisen. Mit gekürzten Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) 2019 und 2020 liege er nun um 15 Prozent unter den Konsensprognosen./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2019 / 14:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-09-30/11:32

ISIN: LU1598757687