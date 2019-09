Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Auftragseingänge langlebiger Güter in der US-Industrie sind im August um 0,2% gegenüber dem Vormonat gestiegen, so die Analysten von Postbank Research. Ohne den schwankungsanfälligen Transportsektor sei das Plus mit 0,5% deutlicher ausgefallen. Zugleich würden die Core Capex Orders (zivile Aufträge ohne Flugzeuge), die eng mit der Entwicklung der Ausrüstungsinvestitionen in den USA korreliert seien, mit einem Minus von -0,2% diesbezüglich noch keine größere Dynamik versprechen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...