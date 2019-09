Bochum (ots) - Das deutsche IT-Security-Unternehmen heißt jetzt G DATA CyberDefense AG und unterstreicht damit seine strategische Ausrichtung.



G DATA CyberDefense AG statt G DATA Software AG: 34 Jahre nach der Gründung der "G DATA Software" tritt das deutsche Technologieunternehmen ab sofort als "G DATA CyberDefense AG" auf. Mit diesem Schritt betont das deutsche IT-Sicherheitsunternehmen seinen ganzheitlichen Ansatz, um Unternehmen effektiv vor Cybergefahren zu schützen.



Die Digitalisierung hat heute alle Lebensbereiche durchdrungen. Damit einhergehend wächst die Komplexität und damit auch die Angreifbarkeit dieser Systeme. Unternehmen und Gesellschaft haben sich in eine starke Abhängigkeit von Computern und Netzwerken begeben. Dadurch werden Cyberangriffe immer gefährlicher. Für Unternehmen können Hackerangriffe existenzgefährdend sein.



Mit Software allein ist es nicht mehr getan



"Die Komplexität der digitalen Welt erfordert neue Strategien, um wirksam vor Cyberangriffen zu schützen. Software bleibt dabei ein wichtiger Baustein, um Attacken zu erkennen und abzuwehren. Unternehmen müssen jedoch lernen, IT-Sicherheit als Prozess zu verstehen", sagt Andreas Lüning, Mitgründer und Vorstand von G DATA. Ein umfassendes Schutzkonzept ist heute mehr, als nur eine Endpoint Protection-Software zu installieren. G DATA unterstützt Unternehmen in diesem Prozess, um verteidigungsfähig zu werden und Bedrohungen effektiv abzuwehren.



Erfahrung aus Pentesting, Incident Response, Malwareanalyse und Security Assessments



Bereits mit der Gründung der G DATA Advanced Analytics GmbH im Jahr 2015 hat G DATA damit begonnen, verstärkt Dienstleistungen für Unternehmenskunden anzubieten. Innerhalb kurzer Zeit hat sich diese durch ihre Expertise in den Bereichen Incident Response, Malwareanalyse und Security-Consulting einen Namen gemacht. Die G DATA Advanced Analytics war auch an der Aufdeckung der Sicherheitslücken Meltdown und Spectre in modernen Prozessoren beteiligt.



Mit der Neuausrichtung schließt G DATA jetzt die Lücke zwischen komplexen Dienstleistungen der Advanced Analytics und channelfähigen Produkten für kleine und mittlere Unternehmen. So bieten die G DATA Cyber Defense Status Checks praktikable Wege, mit denen sich kleine und mittelgroße Unternehmen auf die Anforderungen eines Penetrationstests vorbereiten können.



Computer rechnen mit allem, nur nicht mit ihrem Anwender



Die zunehmende Erkenntnis, dass die größte Schwachstelle vor dem Computer sitzt, verschafft dem Thema Security Awareness Training mittels eLearning wachsende Bedeutung. Aktive Einbindung von Mitarbeitern wird essentieller Bestandteil der IT-Strategie, denn die Schulung von Mitarbeitern verbessert die Sicherheit von Unternehmen signifikant. Je nach Größe der Unternehmen werden Security Awareness Trainings auch zunehmend relevant für Compliance-Anforderungen nach DSGVO und ISO/IEC 27001.



Anti-Virus-Erfinder und IT-Urgestein Andreas Lüning: "Mehr als 30 Jahre nach dem ersten AntiVirus hat sich G DATA zu einem der Top-Player der Cybersecurity-Welt entwickelt. Die G DATA CyberDefense AG schützt die Digitalisierungsdividende von Unternehmen durch ein ganzheitliches Security-Portfolio."



Mitgründer Kai Figge freut sich: "Nach 34 Jahren als 'G DATA Software' führen wir unser Unternehmen als 'G DATA CyberDefense AG'in eine neue Ära."



G DATA beschäftigt weltweit mehr als 500 Mitarbeiter, darunter rund 200 Spezialisten im Bereich Forschung und Entwicklung. Die gesamte Forschung und Entwicklung findet am Heimatstandort des Unternehmens im Ruhrgebiet statt.



Fragen zur Neuorientierung richten Sie bitte an unsere Pressestelle. Vorstand und Geschäftsführung von G DATA stehen für Interviews gerne zur Verfügung.



Pressekontakt:



G DATA CyberDefense AG



Kathrin Beckert-Plewka

PR-Managerin

Phone: +49 (0) 234 - 9762 507



Vera Haake

PR-Managerin

Phone: +49 (0) 234 - 9762 376



Hauke Gierow

Pressesprecher

Phone: +49 (0) 234 - 9762 665



Stefan Karpenstein

PR-Manager

Phone: +49 (0) 234 - 9762 517



E-Mail: presse@gdata.de

Internet: www.gdata.de



G DATA CyberDefense AG, G DATA Campus, Königsallee 178,

44799 Bochum, Deutschland



Original-Content von: G DATA CyberDefense AG, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/33221