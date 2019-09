Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Mit Steuersenkungen für Normalverdiener und einer Reform der Energiepolitik zieht die CDU-Spitze in den Bundesparteitag Ende November. Nach den enttäuschenden Europawahlen, wo viele Wähler zu den Grünen wechselten, verpasst sich die CDU in ihrem Leitantrag für den Parteitag außerdem einen grüneren Anstrich und will mit niedrigeren Steuern ihr Stammklientel überzeugen.

"Unser Ziel ist es, eine leistungsgerechte Einkommensbesteuerung sicherzustellen und die durchschnittliche steuerliche Belastung vor allem für Bezieher niedriger und mittlerer Einkommen zu reduzieren", heißt es in dem Entwurf für den Leitantrag zum Parteitag, den der CDU-Bundesvorstand am Montag beschließen will. Denn wichtig sei nicht nur die Frage, wie man leben wolle, sondern auch wovon.

Mit der Eintrübung des ökonomischen Klimas, wichtigem ökologischen Anpassungsbedarf und anstehenden Veränderungen in wichtigen Wirtschaftszweigen sei es wichtig, Wirtschaftswachstum zu generieren. "Ohne Wachstum lassen sich weder soziale noch ökologische Probleme lösen, denn es bildet die Grundlage sowohl für soziale Sicherung als auch für Investitionen in klima- und umweltfreundliche Technologien und Gebäude sowie eine moderne Infrastruktur", so der Entwurf. Nachhaltigkeit, Wachstum und Wohlstand bedingten einander.

Steuersenkungen und beschleunigtes Planungsverfahren

Dabei will die CDU-Spitze auch eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags und eine Anhebung des Betrags, bei dem der Spitzensteuersatz von 42 Prozent fällig wird. Auch sollen negative Auswirkungen der kalten Progression weiterhin jedes Jahr ausgeglichen und der Tarifanstieg vor allem im unteren und mittleren Bereich, dem sogenannten Mittelstandsbauch, abgeflacht werden. Die CDU will zudem den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung weiter reduzieren.

Das alles soll umgesetzt werden bei Wahrung eines ausgeglichenen Haushalts, so die CDU. "Wir wollen finanzielle Spielräume schaffen, damit sich möglichst viele Menschen in Deutschland ein Vermögen aufbauen können", heißt es in dem Entwurf der CDU-Spitze. Für Unternehmen will die CDU ein beschleunigtes Planungsverfahren, denn der mangelnde Ausbau der Infrastrukturen sei "nicht länger hinnehmbar, wenn wir den Anschluss nicht verlieren wollen" im international Wettbewerb.

Umbau der Energiepolitik

Klar ist, dass die CDU auf eine Systemänderung in der Energiepolitik setzt. So will die Partei die Abschaffung der Förderungen für Erneuerbare Energien, auch EEG-Umlage genannt, nachdem ein Preis für den Ausstoß von Kohlendioxidemissionen, der sogenannte CO2-Preis, für die Bereiche Verkehr und Gebäude eingeführt ist. Damit sollen die rekord-hohen deutschen Strompreise abgesenkt werden.

"Die Ausbildung der Bepreisung durch den Emissionshandel im Verkehr und Gebäudebereich wollen wir durch einen verbindlichen und unbürokratischen Entlastungspfad im Bereich der EEG-Umlage und der Stromsteuer begleiten", hieß es in dem Entwurf des Leitantrags. "Ziel ist, die EEG-Umlage unter Wahrung von Bestandsschutz ganz abzuschaffen und die Stromsteuer auf das europäische Minimum zu reduzieren."

Dabei müsse für Deutschlands Energiesystem der Zukunft nicht das Fördern oder Verbannen bestimmter Energieträger oder Technologien der Ansatz sein, sondern einzig und allein die Reduktion von Treibhausgasemissionen.

In internationalen Handelsvereinbarungen will die CDU darauf drängen, dass es zunehmend auch "verbindliche Vereinbarungen zu Umwelt und Klima" gebe. Dazu könne etwa die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zählen.

Der Leitantrag soll vom 22. bis 23. November auf dem Bundesparteitag der CDU in Leipzig diskutiert werden. Wird er von den Delegierten angenommen, gilt der Leitantrag als Parteiprogramm der CDU.

