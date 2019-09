Der Umstieg auf die Elektromobilität könnte die deutsche Automobilindustrie bis zum Jahr 2030 fast 125.000 Jobs kosten. Die Bundesregierung will den Autobauern unter die Arme greifen. Der Industriesektor trägt mehr als ein Fünftel zum Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik bei. Ein wichtiger Bereich ist die Automobilbranche. Der steht jetzt angesichts des Umstiegs auf die Elektromobilität ein großer Umbruch bevor. In den kommenden zehn Jahren könnten bei Autobauern und Zulieferern fast 125.000 Jobs verlorengehen, wie die Welt am Sonntag berichtet. Elektromobilität: Weniger ...

