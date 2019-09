Ab Ende 2023 darf das Pflanzenschutzmittel Glyphosat in Deutschland nicht mehr verwendet werden. In vielen Kommunen ist das Mittel bereits heute tabu. Doch es gibt eine Alternative: heißes Wasser.

Die beiden überdimensionalen Kanister fassen 1600 Liter Wasser. Ein Boiler sorgt die nötige Betriebstemperatur. Mit einer Spritze, die an einen Handstaubsauger erinnert, zielt Markus Semler auf den Löwenzahn. Das Wasser ist jetzt auf 98 Grad Celsius erhitzt. Das Unkraut vergeht sofort. Der eben noch aufrecht wachsende Pflänzchen sackt in sich zusammen. Rund 200 Quadratmeter schafft Semler pro Stunde.

Semler ist bei der Kommune Felsberg (rund 10.000 Einwohner) in der Nähe von Kassel angestellt. Gemeinsam mit seinen Kollegen sorgt er dafür, die öffentlichen Parks und Grünanlagen von Unkraut zu befreien. Früher haben sie hier das umstrittene Pflanzengift Glyphosat versprüht. 2015 verbot das Land Hessen jedoch dessen Einsatz auf kommunalen Flächen. Stattdessen haben sie nun in Felsberg für rund 20.000 Euro die Heißwasser-Anlage angeschafft. "Der Effekt ist durchaus vergleichbar", sagt Semler. In einigen Punkten ist das heiße Wasser sogar Glyphosat überlegen: "Heißwasser darf auch in der Nähe von Kanalisationen gespritzt werden, Glyphosat nicht. Heißwasser darf bis zu achtmal im Jahr aufgebracht werden, Glyphosat nur zweimal."

Das Zeitalter von Glyphosat geht, zumindest in Europa, ...

