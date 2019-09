Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Unicredit nach einem Medienbericht über den Verkauf eines Pakets notleidender Kredite auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Sollte sich der Bericht bewahrheiten, würde die italienische Großbank die Minderung der Risiken erheblich beschleunigen, schrieb Analyst Antonio Reale in einer am Montag vorliegenden Studie. Dem Ziel für das Gesamtvolumen notleidender Kredite im Nicht-Kerngeschäft bis zum Jahresende wäre die Unicredit damit deutlich näher gekommen./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2019 / 05:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-09-30/13:48

ISIN: IT0005239360