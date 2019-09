Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Draghi: EZB-Geldpolitik wirkt ohne stützende Finanzpolitik langsamer

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss ihre sehr lockere Geldpolitik nach Aussage von EZB-Präsident Mario Draghi unter Umständen noch sehr lange fortführen, wenn sie keine Unterstützung von der Finanzpolitik der Mitgliedsländer erhält. In einem Interview mit der Financial Times sagte Draghi, ohne eine Teilung finanzieller Risiken könne keine Währungsunion überleben. Er sprach sich für eine gemeinsame finanzielle "Stabilisierungsfunktion" der Euro-Länder aus.

Euroraum-Arbeitslosenquote sinkt unerwartet

Die Arbeitslosenquote des Euroraums ist im August entgegen den Erwartungen gesunken. Nach Mitteilung von Eurostat ging sie auf 7,4 (Juli: 7,5) Prozent zurück. Das ist die niedrigste Quote seit Mai 2008. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen eine unveränderte Quote prognostiziert. Gemäß Schätzung von Eurostat waren im August 2019 im Euroraum 12,169 Millionen Männer und Frauen arbeitslos. Das waren 115.000 weniger als im Juli 2019 und 960.000 weniger als im August 2018.

Inflation in Deutschland wohl etwas schwächer als erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland hat sich im September offenbar etwas deutlicher als erwartet verringert. Nach Mitteilung von sechs Statistischen Landesämtern gingen die Jahreswachstumsraten der Verbraucherpreise um 0,1 bis 0,4 Prozentpunkte zurück. Für Gesamtdeutschland (Veröffentlichung 14.00 Uhr) prognostizieren die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte einen Rückgang der Jahresteuerung auf 1,3 (August: 1,4) Prozent.

Weniger Arbeitslose in Deutschland wegen statistischer Effekte

In Deutschland haben sich im September überraschend weniger Menschen arbeitslos gemeldet als erwartet. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, fiel die Arbeitslosenzahl bereinigt um saisonale Einflüsse gegenüber August um 10.000 Personen. Dieser Rückgang ging laut BA allein auf statistische Gründe zurück, die mit der Entwicklung im Bereich der Grundsicherung Hartz IV zu tun haben. Anders sah es bei der "konjunkturnäheren Arbeitslosenversicherung" für Empfänger von Arbeitslosengeld aus, wo sich die schwache Konjunktur negativ ausgewirkt habe und die Arbeitslosigkeit gestiegen sei, so die BA.

Ifo-Beschäftigungsbarometer steigt

Die Personalabteilungen in deutschen Unternehmen schreiben nach Erkenntnissen des Münchener Ifo-Instituts wieder mehr Stellen aus. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer stieg im September auf 98,9 (August: 98,1) Punkte. "Die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt bleibt jedoch weiterhin schwach ausgeprägt", urteilt das Ifo. Der Treiber des Anstiegs waren demnach die Dienstleister.

IMK stampft Wachstumsprognose ein und fordert Gegensteuerung der Politik

Das Wirtschaftsforschungsinstitut IMK hat seine Konjunkturerwartungen für Deutschland mehr als halbiert und erwartet eine andauernde Wirtschaftsflaute. Lediglich der private Konsum bewahre die deutsche Wirtschaft vor einer tiefen Krise. Daher müsse die Politik eingreifen, um einen konjunkturellen Absturz zu verhindern. Das schwächere Wachstum werde sich auch auf den Arbeitsmarkt auswirken und zu einem Anstieg der Arbeitslosenquote führen, so das Düsseldorfer Institut. Damit würde im nächsten Jahr zum ersten Mal seit 2009 die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigen.

Großbritanniens BIP sinkt im 2. Quartal um 0,2 Prozent

Die Wirtschaftsleistung Großbritanniens hat sich im zweiten Quartal wie erwartet abgeschwächt. Wie die Statistikbehörde ONS in zweiter Veröffentlichung mitteilte, sank das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal saisonbereinigt um 0,2 Prozent. Damit wurde das Ergebnis der ersten Veröffentlichung wie erwartet bestätigt. Auf Jahressicht stieg das BIP um 1,3 (vorläufig: 1,2) Prozent.

BA-Chef warnt vor rascher Mindestlohn-Anhebung auf 12 Euro

Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA) hält nichts davon, dass die Politik erneut in den Mindestlohn eingreift und ihn auf 12 Euro je Stunde anhebt. "Aus meiner Sicht könnte der Mindestlohn zwar schneller steigen als in den bisherigen Trippelschritten", sagte Detlef Scheele im Interview mit dem Handelsblatt.

CDU will Steuersenkungen und Reform der Energiepolitik

Mit Steuersenkungen für Normalverdiener und einer Reform der Energiepolitik zieht die CDU-Spitze in den Bundesparteitag Ende November. Nach den enttäuschenden Europawahlen, wo viele Wähler zu den Grünen wechselten, verpasst sich die CDU in ihrem Leitantrag für den Parteitag außerdem einen grüneren Anstrich und will mit niedrigeren Steuern ihr Stammklientel überzeugen.

Chinas Präsident Xi verneigt sich vor Mao

In einem seltenen Akt hat sich Chinas Staatschef Xi Jinping vor dem aufgebahrten Leichnam Mao Zedongs verneigt. Xi und weitere hochrangige Regierungsvertreter besuchten am Montag das Mao-Mausoleum auf dem Tiananmen-Platz in Peking, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Demnach verbeugte sich Xi drei Mal vor dem Staatsgründer.

EU-Kommissionsbewerber aus Rumänien und Ungarn erneut abgelehnt

Der Rechtsausschuss im Europaparlament hat die Bewerber für die künftige EU-Kommission aus Rumänien und Ungarn wegen möglichen Interessenskonflikten erneut abgelehnt. Die Abgeordneten stimmten am Montag zum zweiten Mal dagegen, die Rumänin Rovana Plumb und den Ungarn Laszlo Trocsanyi zu Anhörungen in den Fachausschüssen des Parlaments zuzulassen, wie mehrere Teilnehmer übereinstimmend sagten. Nun muss die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen entscheiden, ob sie an beiden Kandidaten festhält.

Ungarns EU-Kommissionskandidat will gegen Ablehnung vor Gericht ziehen

Der ungarische Kandidat für die EU-Kommission will gegen seine Ablehnung im Europaparlament vor Gericht ziehen. Er habe jetzt "keine Wahl", als sein Recht "vor dem zuständigen Justizgericht" zu suchen, erklärte der frühere ungarische Justizminister Laszlo Trocsanyi am Montag. Der Rechtsausschuss im Europaparlament hatte den designierten Erweiterungskommissar zuvor wie die für das Verkehrsressort vorgesehene Rumänin Rovana Plumb zum zweiten Mal wegen Interessenskonflikten abgelehnt.

Österreichischer Grünen-Politiker sieht kaum Chancen für schwarz-grüne Koalition

Der österreichische Grünen-Politiker Michel Reimon hat sich nach der Parlamentswahl skeptisch zu einer Koalition zwischen der ÖVP von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz und den Grünen geäußert. Die politischen Vorstellungen beider Parteien seien sehr unterschiedlich, sagte Reimon am Montag dem Sender SWR2. In den Bereichen Klimaschutz, Menschenrechte und Sozialpolitik gebe es "kaum Schnittmengen".

Abdullah erklärt sich nach afghanischer Präsidentenwahl zum Sieger

Der Rivale von Afghanistans Staatschef Aschraf Ghani, Abdullah Abdullah, hat sich zum Sieger der Präsidentenwahl vom Samstag erklärt. "Wir haben die meisten Stimmen bei dieser Wahl", sagte der Regierungschef am Montag in Kabul. Eine Stichwahl werde nicht nötig sein. Insgesamt waren bei der von Gewalt überschatteten Wahl am Samstag 18 Kandidaten angetreten. Mit Ergebnissen wird nicht vor dem 19. Oktober gerechnet. Sollte keiner der Kandidaten im ersten Anlauf mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, ist für November eine Stichwahl vorgesehen.

Weniger Hartz-IV-Empfänger nehmen an beruflicher Weiterbildung teil

Die Zahl der Hartz-IV-Empfänger, die an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen, ist zurückgegangen. 2010 nahmen im Jahresschnitt gut 95.000 Betroffene an solchen Weiterbildungen teil, 2018 waren es lediglich gut 52.000, wie aus Angaben des Bundesarbeitsministeriums für die Linksfraktion hervorgeht, aus denen am Montag die Rheinische Post zitierte.

TK-Chef erwartet steigende Krankenkassenbeiträge

Die Krankenkassenbeiträge für gesetzlich Versicherte werden womöglich in Zukunft wieder ansteigen. "Auch in der Krankenversicherung sind die richtig guten Jahre wohl vorbei", sagte der Chef der Techniker Krankenkasse (TK), Jens Baas, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Montag. "Bei sinkenden Einnahmen und steigenden Ausgaben werden die Krankenkassen ihre heutigen Beitragssätze auf Dauer nicht halten können", warnte der Chef von Deutschlands größter gesetzlicher Krankenkasse.

Stärkste Grippewelle der vergangenen 30 Jahre in der Saison 2017/2018

Die starke Grippewelle in der Saison 2017/2018 hat in Deutschland die höchste Zahl an Todesfällen der vergangenen 30 Jahre gefordert. Durch die Influenza starben damals schätzungsweise 25.100 Menschen, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag in Berlin mitteilte. So eine hohe Zahl an Todesfällen ist demnach "sehr selten", in anderen Jahren gab es nur einige hundert Fälle. Das RKI mahnte, sich durch eine Impfung zu schützen.

Prozess gegen rechtsextreme Gruppe Revolution Chemnitz begonnen

Vor dem Oberlandesgericht (OLG) Dresden hat am Montag der Prozess gegen acht mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen Zelle Revolution Chemnitz begonnen. Der Generalbundesanwalt wirft den vor rund einem Jahr verhafteten Männern die Gründung einer rechtsterroristischen Vereinigung vor. Die Angeklagten sollen gewaltsame Angriffe auf Ausländer und politische Gegner geplant und einen Umsturz des demokratischen Rechtsstaats als Ziel gehabt haben.

Bahnverkehr im Norden nach Störungen durch Sturm weitgehend wieder angelaufen

