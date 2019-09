Schanghai (ots/PRNewswire) - Die ersten Eintrittsausweise für die zweite China International Import Expo (CIIE) wurden am 27. September durch China Post an die Aussteller und Fachbesucher versendet.



Rund 200.000 Ausweise sollen den Teilnehmern der Ausstellung noch bis dreißig Tage vor der Veranstaltung, also bis zum 5. November, übermittelt werden.



In diesem Jahr ging die CIIE eine Partnerschaft mit China Post ein, um einen kostenlosen Versand der Ausweise zu ermöglichen. Außerdem wird ein Anmeldezentrum auf einer Fläche von 2.000 Quadratmetern eingerichtet, in dem die Ausstellungsbesucher ihre Ausweise auch während der Veranstaltung abholen können.



Zwischenzeitlich kamen die ersten Ausstellungsstücke in Schanghai an. Das erste Exponat, ein 3-Tonnen-Fahrzeug des italienischen Autoherstellers Iveco traf ein und passierte den Zoll am 26. September. Das neue Modell Daily 4X4 des italienischen Unternehmens soll auf der CIIE erstmalig im asiatisch-pazifischen Raum präsentiert werden.



Die allgemeine Zollverwaltung (General Administration of Customs) hat eigens für die CIIE eine gesonderte Zollstelle eingerichtet, die vereinfachte Genehmigungsabläufe und verbesserte Kontrollen durchführt, damit die Waren der CIIE den Zoll zügig passieren können.



Weiter wurden Big-Data-Technologien eingeführt, mittels derer die grenzübergreifende Handelsverwaltungsplattform entwickelt und papierlose Zertifikate für die Waren der CIIE vergeben werden.



Für die Exponate der CIIE, die ein Carnet ATA besitzen, also das Zolldokument, das die vorübergehende Einfuhr von Waren ermöglicht, wurde auch in diesem Jahr eine Verlängerung von einem halben auf ein Jahr erteilt. So erhalten die Unternehmen im Anschluss ausreichend Zeit, um Werbeaktionen durchzuführen.



Auch weitere Vorbereitungen für die Messe sind im Gange. Das immaterielle kulturelle Erbe Chinas sowie traditionsreiche landesansässige Marken werden auf einer Fläche von etwa 4.000 Quadratmetern vorgestellt. Als Highlight gilt eine Hotpot-Ausstellung der Stadt Chongqing, in der die einzigartige kulinarische Tradition der Stadt präsentiert wird.



Im Rahmen der Veranstaltung sind außerdem insgesamt 63 kulturelle und künstlerische Programmpunkte aus den Bereichen Gesang, Tanz, Volksmusik, Theater und Oper zu sehen.



Fast 20 Roboter, die im Design an das Maskottchen der Expo, den Panda "Jinbao" erinnern, beantworten Besuchern ihre Fragen. Die Schilder auf der Messe wurden in verschiedene Sprachen übersetzt, darunter Englisch, Französisch, Spanisch und Russisch.



