Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den großen Rentenmärkten gab es in der vergangenen Woche wenig Bewegung, so die Analysten der DekaBank.Bei den Konjunkturdaten habe es eine klare Zweiteilung gegeben: Enttäuschende Eurolanddaten inklusive erschreckend schwacher Einkaufsmanagerindices auf der einen und überwiegend solide US-Daten auf der anderen Seite. In dieser Woche könnten verschiedene Reden und Interviews von Zentralbankern für Bewegung sorgen. Im Vorfeld der Handelsgespräche USA-China am 10. und 11. Oktober dürfte es immer wieder bewegende Schlagzeilen geben. Es bleibe abzuwarten, ob US-Präsident Trump in Anbetracht der innenpolitischen Entwicklung zur Ablenkung nun einen schnellen Deal suche. Die neue italienische Regierung werde einen Entwurf ihrer wirtschaftlichen Vorstellungen vorlegen. Das Budgetdefizit solle Gerüchten zufolge im Jahr 2020 im Bereich von 2,3% liegen. Das sei ein Wert, der von der EU akzeptiert werden dürfte, um die pro-europäische Regierung zu unterstützen. (30.09.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...