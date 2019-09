Als Reaktion auf die steigende Nachfrage wird Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475) mehr Dienste von und nach Indien anbieten. Im Oktober werden zwei neue Dienste den Betrieb aufnehmen, South East India - Europe Express (IEX) und Middle East-India-Africa Express (MIAX). Mit IEX und MIAX stärkt und optimiert Hapag-Lloyd weiter seine marktführende Position in Indien und bindet das Land noch enger an Nordeuropa und Asien an. "Wir möchten den Anforderungen aller indischen Kunden gerecht werden. Hierzu ist ein umfassendes Angebot von Diensten essenziell, und IEX und MIAX bilden eine optimale Ergänzung unseres ...

