Montag ist Rosgix-Tag, diesmal mit markanten Änderungen in der Zusammensetzung. Lt. Gregor Rosinger sind mit 27. September 8 Indexmembers aus dem Rosinger Index ausgeschieden und 3 neue Indexmembers aufgenommen werden. Die nunmehr sieben im Index befindlichen Aktien sind in der neuen Zusammensetzung wieder etwas höher gewichtet, insgesamt bleiben aber die 3 Zerobonds sehr deutlich übergewichtet. Die Zerobonds sind alle von einer internationalen Organisation die amerikanisch dominiert ist und sind im Südafrikanischen Rand. Die 7 Aktien stammen aus Italien, Niederlande, UK, Japan, Österreich (2x) und Schweden. Der marktengste Wert hat in der neuen Zusammensetzung deutlich mehr als 0,5 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, alle anderen überschreiten die ...

