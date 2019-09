Shanghai (ots/PRNewswire) - Die diesjährigen Gewinner des Super AI Leader Award (SAIL Award) wurden auf der World Artificial Intelligence Conference 2019 (Weltkonferenz für künstliche Intelligenz) bekannt gegeben. Im Spitzenfeld finden sich die Technologieführer Huawei, iFlytek, Watrix und Alibaba.



Der am 25. Juni (http://www.worldaic.com.cn/portal/en/newsdetail340978637559959552.html) ins Leben gerufene SAIL Award wurde eingeführt, um außerordentliche Entwicklungssprünge der Vorreiter im KI-Feld zu würdigen und zu belohnen. Die nach Design, Service, Innovation und Originalität beurteilten SAIL Award-Preisträger sind Impulsgeber, die sich durch Erfindungsreichtum und Kreativität auszeichnen und neue Maßstäbe für die Branche setzen.



Der SAIL Award, der in chinesischen Tech-Kreisen als Chinas "Oscar der KI-Welt" gilt, ist die höchste durch WAIC vergebene Auszeichnung und Teil der Bemühungen, Industrie und Forschungseinrichtungen mit innovativen Neuerungen und KI-Anwendungen zu verbinden, um die Transformation des Technologie-Ökosystems in Shanghai zu beschleunigen. Der Award soll außerdem globale Think Tanks und Technologieriesen anzuziehen, um Innovationszentren in Shanghai zu etablieren und den Pool an talentierten und kreativen Mitarbeitern in diesem globalen Technologie-Hub, in dem viele führende Unternehmer und Innovatoren ansässig sind, zu erweitern.



Die Preise für die vier Kategorien wurden nach ihren Beiträgen und Leistungen in spezifischen Bereichen vergeben:



- Superior Award (gesellschaftlicher Nutzen): Huaweis Kirin 980 und

810 7nm Chips

- Applicative Award (Effizienz im gesellschaftlichen Zusammenhang):

iFlyteks Übersetzungstechnologie der nächsten Generation

- Innovative Award (führende Technology): Watrix's Technologie zur

Gangbilderkennung auf große Entfernung

- Leading Award (bahnbrechende Theorie): Alibabas Mega-Scale

Graph-basierte, auf neuronalen Netzen aufbauende Smart

Identification-Rechenplattform Die Award-Nominierungen wurden von Experten aus der KI-Community bewertet, die eine aus Wissenschaftlern der Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften und der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, Branchenführern und Wissenschaftlern führender Universitäten und globaler Forschungseinrichtungen bestehende Jury bildeten.



Nach Überprüfung der rund 700 Projekte wurden die besten der KI-basierten Innovationen, die aus den Bereichen Spitzenforschung, innovative Technologien und einflussreiche Anwendungen für künstliche Intelligenz stammen, als Sieger gekürt. 10% der teilnehmenden Projekte kamen dabei aus Deutschland, den USA, Großbritannien, Israel, Neuseeland, Australien und Singapur. Mit Schwerpunkt auf gesellschaftlichen Nutzen war zwei Drittel der Einreichungen auf KI-Anwendungen in den Bereichen Finanzen, Verkehr, Gesundheitswesen und Bildung konzentriert, ein Drittel bezog sich auf technologische Lösungen für Chips, Algorithmen und KI-Plattformen.



Mehr zu den Gewinnern erfahren Sie unter:



http://www.worldaic.com.cn/portal/en/index.html



Informationen zur World Artificial Intelligence Conference 2019



Die unter dem Leitspruch "Intelligent Connectivity, Infinite Possibilities" ("Intelligente Konnektivität, unendliche Möglichkeiten") stehende World Artificial Intelligence Conference 2019 ist eine Plattform, die die führenden Experten für Künstliche Intelligenz unter einem Dach vereint und auf der Wissenschaftler, Branchenführer und Unternehmer ihre Erkenntnisse über Innovationen in diesem Bereich und die daraus resultierenden Anwendungen austauschen können, um eine bessere Zukunft mit Hilfe von intelligenten Technologien auszuloten. Die Veranstaltung soll die Elite aus Wissenschaft und Industrie zur Zusammenarbeit zusammenbringen und gibt talentierten Innovatoren, die die Welt verändern wollen, die Möglichkeit, Investoren zu treffen und ihre Ideen weltweit zu vermitteln.



