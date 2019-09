Frankfurt am Main (ots) - Nestlé begrüßt, dass nun auch in Deutschland die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Nutri-Score System geschaffen werden und damit eine breite Umsetzung von Nutri-Score möglich wird. Laut einer heute durch das zuständige Ministerium veröffentlichten Befragung wünscht sich eine klare Mehrheit in Deutschland Nutri-Score als Kennzeichnungssystem. Auch Nestlé unterstützt Nutri-Score und wird das System schnellstmöglich in Deutschland umsetzen.



Nestlé hatte bereits im Juni dieses Jahres öffentlich bekannt gegeben, das Nutri-Score System als einheitliches Nährwertkennzeichnungssystem für Kontinentaleuropa zu unterstützen. Aktuelle Studien und die zunehmende gesellschaftliche Zustimmung zeigen, dass Nutri-Score eine Lösung ist, die für Verbraucher in Europa funktioniert. Ein einheitliches Nährwertkennzeichnungssystem würde über Landesgrenzen hinweg Orientierung bieten und Verbraucher so unabhängig von ihrem Wohnort bei der Umsetzung einer ausgewogenen Ernährung unterstützen. Und es wäre auch für Unternehmen und den europäischen Binnenmarkt am besten.



"Wir werden mit der Umsetzung des Nutri-Score Systems so schnell wie möglich beginnen, um auch Verbraucher in Deutschland bestmöglich bei einer bewussten Produktauswahl zu unterstützen", sagt Marc Boersch, Vorstandsvorsitzender Nestlé Deutschland.



