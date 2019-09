München (ots) - Dritte Staffel der interaktiven Dating-Show



- Moderiert von Jana Ina Zarrella

- Neue Folge heute Abend um 20:15 Uhr bei RTL II Die ehemalige Miss Universe Switzerland Dijana ist in die Villa zurückgekehrt und mischt die Islander ganz schön auf. Ihr Einzug geht vor allem an Danilo und Melissa nicht spurlos vorbei. Erneut sucht das Couple die Aussprache. Werden sie an ihrer Beziehung festhalten? Auch bei Yasmira gibt es Ärger im Liebesparadies. Trotz Yasins offiziellen Antrags "Willst du meine Freundin sein", hat die hübsche Zugbegleiterin ihre Bedenken, ob der temperamentvolle Sporttrainer der Granate Dijana widerstehen kann. Für welches Couple ist die blonde Schweizerin die größte Gefahr? In der heutigen Challenge lassen die Islander ihren Gefühlen freien Lauf und verteilen Küsse, Heiratsanträge und eine ordentliche Abreibung. Wem fliegen die meisten Torten ins Gesicht?



Melissa oder Dijana, Dijana oder Melissa? Danilos Herz findet keine Ruhe und die Entscheidung fällt ihm augenscheinlich schwer. Die innere Zerrissenheit des charmanten Italieners entgeht der süßen Melissa natürlich nicht und sie sucht seine Nähe. Ist das daraufhin folgende Gespräch der Anfang vom Ende für das einstige Traumpaar Melissa und Danilo?



Samira macht keinen Hehl daraus, das ihr die Rückkehr von Dijana überhaupt nicht passt und lässt ihren Yasin nicht aus den Augen. Ihre Befürchtungen nehmen Gestalt an, als sich die blonde Schweizerin für ein längeres Gespräch mit dem temperamentvollen Sporttrainer auf den Balkon zurückzieht. Eifersüchtig und voller Argwohn beobachtet sie die beiden aus der Ferne und klagt Roman ihr Leid. Wird der attraktive Hamburger sie trösten können?



Die heutige Challenge stellt die Islander vor die Qual der Wahl: Wen finden sie zum Knutschen, wer ist perfekt zum Heiraten und wer hat einen Dämpfer verdient? Die Mädels machen den Anfang. Die Jungs dürfen pro Runde nur einmal gewählt werden. Danach wird der Spieß umgedreht. Mischa nutzt die Gunst der Stunde für eine Aktion à la Yasin: Feierlich kniet er vor seiner Ricarda und stellt ihr die "Freundinnen-Frage". Für die größte Überraschung sorgt die hübsche Samira. Ihr Heiratsantrag fällt auf einen anderen Islander als erwartet...



Am Abend erreicht Granate Dijana die Nachricht über eine Coupling. Dieses Mal hält sie das Schicksal der Islander in ihren Händen. Für welchen Islander entscheidet sich Dijana? Welches Couple wird auseinandergerissen und welche Islanderin muss ihre Sachen packen und "Love Island" verlassen? Eines ist klar: Es wird dramatisch.



"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe": montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags 22:15 Uhr bei RTL II.



Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im Premium-Bereich.



Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"



Liebe liegt in der Luft! RTL II entführt die Zuschauer mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios Global Entertainment vertrieben.



