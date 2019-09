Köln (ots) -



Die Resonanz auf die Aktion "Türen auf!" der "Sendung mit der Maus"

(WDR) wächst von Jahr zu Jahr. 2019 öffnen am 3. Oktober bundesweit

rund 800 Betriebe, Institutionen, Forschungslabore und Vereine ihre

Türen, die sonst für Kinder und Familien verschlossen sind. Für alle

Veranstaltungen gilt: Eintritt frei! Wer auch noch unterwegs sein

will, findet unter maus-tueren-auf.de die Türen, die noch Plätze frei

haben. Am Türöffnertag selbst wird dort und in den sozialen

Netzwerken (Facebook: @DieMaus, Instagram: diemaus, türenauf) vom

Tag berichtet.



Das Bundesverfassungsgericht öffnet seine Türen



Wer am 3. Oktober einen Ausflug mit der Familie machen möchte, kann

überall im Land kostenlos Sachgeschichten live erleben. Die

Bandbreite der Angebote reicht von einem Besuch beim

Bundesliga-Basketballverein in Bamberg und der Europäischen

Zentralbank in Frankfurt, über einen Blick hinter die Kulissen einer

Geburtsstation in Hamburg und einer Kirmes in Gießen bis hin zu einer

Expedition zu einem Wasserturm im Stausee bei Freudenstadt und einem

Solartechnikunternehmen in Kassel. Erstmals beteiligt sich das

Bundesverfassungsgericht mit einer exklusiven Kinderführung am

Türöffner-Tag. Den unter allen Türöffnern verlosten Besuch der Maus

hat in diesem Jahr der Waldhochseilgarten in Berlin-Jungfernheide

gewonnen (die Veranstaltung ist bereits ausgebucht). Auch die

Maus-Reporter*innen Christoph Biemann, Siham El-Maimouni, Johannes

Büchs, Clarissa Corrêa da Silva und André Gatzke werden mit den

Kameras im Norden, Süden, Osten und Westen der Republik unterwegs

sein, um hinter spannende Türen zu gucken.



Der Türöffnertag im WDR



Zahlreiche Fernseh-, Radio- und Online-Redaktionen des Westdeutschen

Rundfunks beteiligen sich an dem Aktionstag der Maus. Von 6 bis 18

Uhr sendet WDR 2 sein Programm ganz im Zeichen der Maus. Im Studio

begrüßen die Moderatoren Sabine Heinrich und Fabian Raphael den

Maus-Sachgeschichten-Erfinder Armin Maiwald und bieten einen Workshop

für ganz junge Radiomacher*innen an. Erstmals werden bei WDR 2 Kinder

am Türöffner-Tag auch die Verkehrsnachrichten lesen. Im WDR Fernsehen

moderieren Anne Willmes und Ralph Caspers eine Sondersendung der

"Lokalzeit" von der Türöffner-Veranstaltung im Schloss Benrath in

Düsseldorf (18.15 bis 18.45 Uhr). Außerdem öffnen das Kinderradio

KiRaKa, das WDR-Kinderstudio, ein Ü-Wagen, ein Hörspielstudio und das

WDR-Tonstudio der Kölner Philharmonie ihre Türen für neugierige

Mausfans. Im Internet unter die-maus.de können die Kinder und

Veranstalter ihre Fotos und Videos vom Aktionstag hochladen. Und auch

über die Social-Media-Kanäle des Senders und der Maus wird unter

türenauf der Aktionstag gefeiert (u.a. über die Instagram-Accounts

von aktuellestunde, maedelsabende, WDR2, news_wg, und

reporter.offiziell).



"Türöffner-Tag" im Ersten und bei KiKA

Eine Sonderausgabe der "Sendung mit der Maus" zum Türöffner-Tag ist

am 3. Oktober um 9:25 Uhr im Ersten zu sehen: In der Spezialausgabe

öffnet die Sendung selbst die Türen. Hier erfahren die Zuschauer, wie

eine komplette Sendung von der Sachgeschichte bis zum Maus-Trickfilm

entsteht. "Die Sendung mit der Maus" am Sonntag, 6. Oktober (Das

Erste, 9:30; KiKA, 11:30 Uhr), wird einen Rückblick auf den

Türöffner-Tag 2019 zeigen - und öffnet mit einer besonderen

Sachgeschichte eine Tür, von der es ins Weltall geht.



Über den Türöffner-Tag

Der erste Türöffner-Tag fand 2011 anlässlich des 40. Geburtstags der

"Sendung mit der Maus" statt. Seitdem ist der Türöffner-Tag am 3.

Oktober zum festen Termin für Familien geworden. Mehr als 70.000

Kinder nahmen allein im vergangenen Jahr an den über 700

Veranstaltungen in gut 450 Städten und Gemeinden teil.



Fotos unter www.ard-foto.de

