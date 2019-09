Berlin (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) konnte sich am Freitag weiter erholen und beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,75 Prozent bei 12.380,94 Punkten, so Dirk Friczewsky, Finanzanalyst für LYNX Broker. Die Wochenperformance sei mit 0,70 Prozent aber dennoch negativ geblieben. ...

