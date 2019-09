=== *** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 3Q *** 03:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede in der University of California, Los Angeles *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, Mitteilung zur Strategie 2025, (PK 10:30), Frankfurt 09:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede beim Ministerial level meeting on System Integration of Renewables, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 48,0 zuvor: 48,7 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,3 1. Veröff.: 50,3 zuvor: 51,1 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 41,4 1. Veröff.: 41,4 zuvor: 43,5 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 45,6 1. Veröff.: 45,6 zuvor: 47,0 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 46,8 zuvor: 47,4 *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone September (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,0% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,0% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vj 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit Vertretern der in der Flüchtlingsaufnahme engagierten Verbänden und gesellschaftlichen Gruppen, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 15:30 US/Fed, Eröffnungsrede von Fed-Gouverneurin Bowman (stimmberechtigt im FOMC) bei der Community Banking Research Conference, St. Louis *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit September (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 51,0 zuvor: 50,3 *** 16:00 US/Bauausgaben August PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 50,2 Punke zuvor: 49,1 Punkte *** 18:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel und die Vorsitzenden internationaler Wirtschafts- und Finanzorganisationen, PK nach Treffen, Berlin *** 18:45 GR/EZB-Präsident Draghi, Rede bem Empfang in der Akademie von Athen, Athen 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 24:00 DE/Osram Licht AG, Fristende zur Annahme des Übernahmeangebots der österreichischen AMS AG 24:00 DE/Osram Licht AG, Fristende zur Annahme des Übernahmeangebots der Finanzinvestoren Bain und Carlyle *** - US/Kfz-Absatz September *** - DE/ifo, Istat, KOF der ETH, gemeinsame Konjunkturprognose Eurozone - Märkte/Börsenfeiertag Hongkong, China ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

September 30, 2019 09:04 ET (13:04 GMT)

