Das Content-Collaboration-Tool Nextcloud hat das Update auf Version 17 bekommen. Neu im Funktionsumfang sind Remote Wipe zum Fernlöschen von Daten auf verbundenen Geräten, eine Textverarbeitung mit Teamworking-Funktionen und weitere Sicherheits-Features. Geräte aus der Ferne wipen, mit Kollegen zusammen schreiben, die Teamarbeit sicherer machen: Der Open-Source-Clouddienst Nextcloud bringt in der neuen Version 17 einige praktische Neuerungen mit. Für den Arbeitsalltag dürfte die neue Rich-Text-Verarbeitung Nextcloud Text am spannendsten sein. Admins und User bekommen aber auch neue Sicherheitsfunktionen an die Hand - allen voran ein ...

