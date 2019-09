Das Eisenbahn-Geschäft brachte Knorr-Bremse zuletzt nur Verluste ein. Darum trennt sich der Hersteller nun von der defizitären Unternehmenssparte.

Der Bremsen-Spezialist Knorr-Bremse trennt sich von einem Teil seines Eisenbahn-Geschäfts und nimmt dabei einen Verlust in Kauf. Der defizitäre Bereich Powertech, der mit gut 500 Mitarbeitern elektronische Energieversorgungssysteme für Bahnstrecken herstellt, geht an den Münchner Finanzinvestor Radial Capital Partners, wie Knorr-Bremse am Montag mitteilte.

Das Unternehmen gibt dem neuen

