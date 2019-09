Während sich auf fundamentaler Ebene beim angeschlagenen Maschinenbauer HEIDELBERGER DRUCK noch nichts wesentlich Neues ergeben hat, wird die Aktie für Markttechniker immer mehr zum Leckerbissen. Nach dem Kurssturz mit zeitweisen Kursen deutlich unter einem Euro hatte die Aktie im August mit einer ersten Erholungsphase begonnen. Diese stoppte geradezu punktgenau an der Widerstandszone bei 1,25 Euro, worauf eine kleine zwischen Korrektur folgte.Doch diese wird nun zunehmend wieder aufgelöst. Das hat durchaus auch mit der Nachrichtenlage zu tun. Denn HEIDELBERGER DRUCK hatte vor einigen Tagen noch angekündigt, sein Abo-Modell, mit dem man den Umbau Richtung Digitalisierung bewerkstelligen will, nach Anfangserfolgen zu intensivieren und variantenreicher zu gestalten. Das hat auch im Markt für Aufmerksamkeit gesorgt und letzte Woche schon einmal zu einem kräftigen Plus geführt.

