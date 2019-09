Meldungen zufolge fällt der aktuelle Berlin-Marathon zeitlich mit dem 70.Jahrestag der Gründung des neuen China zusammen. Anlässlich des bevorstehenden 70.Jahrestag der Gründung des neuen China feierten chinesische Läufer nach dem Berlin-Marathon 2019 mit den geheimnisvollen Nudeln aus der Heimat ihr Land unter dem Motto "Geburtstagsfeier für unser Mutterland".

"Ich bin ausländisches Essen nicht gewohnt. Ich habe Master Kong Express-Nudeln eingepackt, bevor ich mich auf den Weg nach Berlin zum Marathon machte", so ein chinesischer Läufer, der im Regen einen Sieg davongetragen hatte. "Es ist in der chinesischen Kultur Tradition, bei einer Geburtstagsfeier Nudeln zu essen. Die speziellen "Express-Nudeln" zum 70.Jahrestag des neuen China passten einfach perfekt zum Anlass. Mit großen Fleischstücken und kohlenhydratreicher Lasagne brachten sie uns den Geschmack der Heimat, der besonders zu der warmherzigen Atmosphäre des Nationalfeiertages passt. Das war das ideale Essen, um diesen Anlass zu feiern!"

Es wurden Schalen mit duftenden Master Kong Express-Nudeln im Restaurant serviert, die einen herrlichen Duft verströmten. Die Liebe der chinesischen Läufer zu ihrer Heimat ist spürbar. Der Geschmack des chinesischen Essens wiederum ließ sie die Wärme der Heimat spüren.

Die Zahl der chinesischen Läufer bei den Marathonläufen in Übersee ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Es ist davon auszugehen, dass in Zukunft immer mehr chinesische Läufer an Weltklasse-Marathonläufen teilnehmen werden.

