TIP, eine Portfoliogesellschaft von I Squared Capital und ein führender Serviceanbieter für die Vermietung, Wartung und Reparatur von Aufliegern in ganz Europa und Kanada, gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat durch die Bestellung von Detlef Borghardt auf acht Mitglieder erweitert wurde. Seine Ernennung erfolgte mit Wirkung zum 13. September 2019.

Als Aufsichtsratsmitglied der Cube Transportation Europe Coöperatief U.A., der übergeordneten Beteiligungsgesellschaft von TIP, wird Borghardt den Vorstand von TIP im Namen von I Squared Capital beraten. "Ich bin mehr als begeistert, von nun an Teil des Teams zu sein", sagte Borghardt. "Die hohen Anforderungen des Unternehmens und seines Managements an erstklassige Services, Produkte, Qualität und Sicherheit passen sehr gut zu meinen eigenen Werten und Grundüberzeugungen. Meine fundierte Erfahrung in dieser Branche wird das zukünftige globale Wachstum und den Erfolg von TIP unterstützen."

Borghardt ist ein erfahrener Manager und ehemaliger CEO der SAF-HOLLAND S.A., einem führenden Anbieter von fahrwerksbezogenen Systemen und Komponenten vor allem für Trailer und Sattelauflieger, aber auch für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Er verfügt über knapp 30 Jahre Erfahrung in der weltweiten Nutzfahrzeug- und Automobilzuliefererindustrie.

Bob Fast, President und CEO von TIP sagte: "Detlef Borghardt ist eine echte Führungspersönlichkeit und ein Veteran der Transportbranche. Unser Fokus bei TIP liegt in der Stärkung unserer Führungsposition in der Transport- und Logistikbranche durch die kontinuierliche Verbesserung und Diversifizierung unserer Geschäftsbereiche. Ich bin davon überzeugt, dass Detlef Borghardt mit seiner umfangreichen Erfahrung und seinem tiefen Branchenverständnis einen gewichtigen Beitrag zur Zukunft von TIP leisten wird."

Nach der Bestellung von Detlef Borghardt in den Aufsichtsrat der Cube Transportation Europe Coöperatief U.A. besteht der Aufsichtsrat der TIP Senior Holding aus folgenden Mitgliedern:

Mitglieder des Aufsichtsrates

Adil Rahmathulla Chairman

Mohamed Adel El-Gazzar Stellvertretender Chairman

Enrico del Prete Aufsichtsratsmitglied

Thomas J. Donohue Aufsichtsratsmitglied

Maxime Jacqz Aufsichtsratsmitglied

David Binks Aufsichtsratsmitglied

Steven Keith Webber Aufsichtsratsmitglied

Detlef Borghardt Aufsichtsratsmitglied

Über TIP Trailer Services

TIP Trailer Services ist einer der führenden Ausrüstungsdienstleister Europas und Kanadas. Er hat sich auf die Vermietung, Wartung und Reparatur von Aufliegern und weitere hochwertige Serviceangebote für Transport- und Logistikkunden in ganz Europa und Kanada spezialisiert. Mit Hauptsitz in Amsterdam betreut TIP Kunden von 102 Standorten in 17 Ländern Europas und Kanada.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.tipeurope.com

Über I Squared Capital

I Squared Capital ist eine unabhängige globale Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Bereiche Energie, Versorgungsunternehmen, Telekommunikation, Transportwesen und soziale Infrastruktur in Nord- und Südamerika, Europa und Asien konzentriert. Das Unternehmen unterhält Büros in Hongkong, Houston, London, Miami, New Delhi, New York und Singapur.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190930005554/de/

Contacts:

Marc Aandeweg

Vice President Sales Marketing

+31 (0) 613 114 293

marc.aandeweg@tipeurope.com

Kapil Sharma

Treasury and Investor Relations Director

+31 (0) 621 105 358

kapil.sharma@tipeurope.com