Der an der NASDAQ notierte aber chinesische Online-Händler JD.com hat just zu Beginn des Handelsstreites zwischen den USA und China massiv an Wert verloren, im Sommer letzten Jahres ging es steil bergab, sodass die Aktie insgesamt auf Jahressicht 62 Prozent an Wert eingebüßt hatte. Dabei traf das Papier erst im Bereich der Jahrestiefs aus 2016 um 19,51 US-Dollar gegen Ende 2018 auf einen tragfähigen Boden und konnte bislang in den Bereich von rund 32 US-Dollar zulegen. In den letzten Wochen wurde aber der kurzfristige Aufwärtstrend gebrochen, allerdings lässt sich aus dem Kursverlauf aus diesem Jahr jetzt eine Seitwärtsphase zwischen 25,48 und 32 US-Dollar ableiten. Innerhalb dieser dürfte JD.com auf unbestimmte Zeit weiter seitwärts schwanken, bis nicht endlich eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China gefunden wird. Das schließt aber eine rechtzeitige Positionierung jedoch nicht kategorisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...