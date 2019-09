Die Ölpreise haben am Montag an die Verluste der Vorwoche angeknüpft und sind weiter gesunken. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 61,07 US-Dollar. Das waren 84 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 44 Cent auf 55,47 Dollar.

Nach Einschätzung des Rohstoffexperten Harry Tchilinguirian von der französischen Großbank BNP Paribas leidet der Ölmarkt nach dem Angriff auf Ölanlagen in Saudi-Arabien Mitte September nicht an einer Versorgungsstörung. Das führende Opec-Land komme seinen Lieferpflichten weiterhin nach.

Am Ölmarkt hat sich die Lage etwas beruhigt. Vor zwei Wochen waren die Preise nach schweren Angriffen auf saudische Ölanlagen stark gestiegen. Der Großteil dieser Aufschläge ist mittlerweile wieder verschwunden. Am Markt wird dies mit Meldungen begründet, wonach Saudi-Arabien seine Produktionskapazitäten überwiegend wiederhergestellt habe./jkr/he

