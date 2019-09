Mit moderat festerer Tendenz haben sich die US-Aktienmärkte am Montag präsentiert.New York - Mit moderat festerer Tendenz haben sich die US-Aktienmärkte am Montag präsentiert. Händler verwiesen auf leichte Entspannungssignale im US-chinesischen Handelsstreit. Die anhaltende Unsicherheit in diesem Konflikt spricht Beobachtern zufolge aber gegen grössere Sprünge nach oben. Neue US-Konjunkturdaten zeigten kaum Wirkung auf die Kurse. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen...

Den vollständigen Artikel lesen ...