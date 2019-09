Die VST Building Technologies AG, die seit Jänner an der Wiener Börse gelistet ist, hat das Betriebsergebnis (EBIT) in den ersten sechs Monaten 2019 von 0,03 auf nunmehr 0,6 Mio. Euro steigern können. Dies entspricht einer EBIT-Marge von nun 10,4 Prozent nach 0,4 Prozent im ersten Halbjahr 2018. Aufgrund der Anpassung der Lieferstruktur von VST-Produkten lag der Umsatz den Angaben zufolge in den ersten sechs Monaten 2019 mit rund 6,1 Mio. Euro etwas unter dem Ergebnis vom ersten Halbjahr 2018 mit 7,6 Mio. Euro. Im Gesamtjahr 2019 erwartet VST allerdings einen signifikanten Umsatzsprung im Vergleich zu 2018. Dies resultiere im Wesentlichen aus der mehrheitlichen Übernahme des Baupartners Premiumverbund-Technik Bau GmbH und dessen Konsolidierung ab Juli 2019 ....

Den vollständigen Artikel lesen ...