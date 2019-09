Dritter wurde ich bei der von Christian Muchas Extradienst ausgetragenen Wahl zum Wirtschaftsjournalisten des Jahres. Mich freut das, weil wir Börseleute in ener Nische sind und schön, dass man da überhaupt von der Jury bemerkt wird. Also ich kenne aus der Jury fast niemanden und umgekehrt wird es wohl so ähnlich sein. Und das ist irgendwie ein Auftrag wohl auch, dass wir Börsemedien aus unserer eigenen Suppe rausgehen. Freilich haben wir alle recht knappe Ressourcen, weil der Markt immer komplexer wird, aber vielleicht wird sich das mit dem Tag der Aktie am Weltspartag ja ändern.

