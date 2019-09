ADVA Optical Networking SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: ADVA Optical Networking SE ADVA Optical Networking SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 30.09.2019 / 19:04 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der ADVA Optical Networking SE ('ADVA') mit Sitz in Märzenquelle 1-3, 98617 Meiningen-Dreissigacker ist am 27. September 2019 in einer Mitteilung nach § 43 Abs. 1 WpHG für die Teleios Global Opportunities Master Fund, Ltd., George Town, Kaimaninseln, als Meldepflichtige im Zusammenhang mit deren Stimmrechtsmitteilung vom 26. September 2019 nach §§ 33 ff. WpHG, Folgendes ergänzend mitgeteilt worden: 'Am 26 September 2019 haben wir ADVA gemäß § 33 WpHG mitgeteilt, dass die Schwelle von 20% der Stimmrechte an der ADVA Optical Networking SE am 23. September 2019 überschritten wurde und an diesem Tag 22.36% (11.217.927 Stimmrechte) betrug. Mit Bezug auf diese Mitteilung informieren wir Sie gemäß § 43 Abs. 1 WpHG wie folgt: 1. Teleios Global Opportunities Master Fund, Ltd. ist ein Investmentfonds, der im Auftrag seiner Investoren Gelder investiert. Das Investment der Mitteilungspflichtigen verfolgt das Ziel, Gewinne aus diesen Investments zu erzielen und verfolgt daher keine strategischen Ziele. 2. In Abhängigkeit von der Aktienkursentwicklung, kann Teleios Global Opportunities Master Fund, Ltd. im Auftrag seiner Investoren innerhalb der nächsten 12 Monate weitere Stimmrechte an der ADVA Optical Networking SE kaufen oder in sonstiger Weise erwerben. 3. Derzeit beabsichtigen wir nicht, auf die Besetzung des Vorstands und des Aufsichtsrats der ADVA Optical Networking SE Einfluss zu nehmen. 4. Momentan streben wir keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der ADVA Optical Networking SE, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- zu Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, an. 5. Der Erwerb der Stimmrechte wurde ausschließlich aus der Verwendung der von Teleios Global Opportunities Master Fund, Ltd. im Auftrag seiner Investoren gehaltenen Mittel finanziert.' Meiningen-Dreissigacker, 30 September 2019 ADVA Optical Networking SE Der Vorstand 30.09.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ADVA Optical Networking SE Märzenquelle 1-3 98617 Meiningen-Dreissigacker Deutschland Internet: www.advaoptical.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 882929 30.09.2019 ISIN DE0005103006 AXC0300 2019-09-30/19:04