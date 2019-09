Martina Merz wird am 1. Oktober den Vorstandsvorsitz (CEO) der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001) übernehmen. Das hat der Aufsichtsrat der thyssenkrupp AG in einer außerordentlichen Sitzung am vergangenen Freitag einstimmig beschlossen. Die bisherige Aufsichtsratsvorsitzende wird für eine Dauer von maximal zwölf Monaten in den Konzernvorstand entsandt, danach kehrt sie in den Aufsichtsrat zurück. Mit dem bisherigen CEO Guido Kerkhoff hat sich der Aufsichtsrat auf die einvernehmliche Auflösung seines Vorstandsmandats geeinigt. Guido Kerkhoff: "Ich danke den Mitarbeitenden von thyssenkrupp für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...