Die Analysten der Australian and New Zealand Banking Group (ANZ) geben einen Überblick über ihre interne Umfrage zu den Geschäftsaussichten in Neuseeland, die am Montag veröffentlicht wurde. Wichtige Zitate: "Das Gesamtvertrauen der Unternehmen sank im ANZ-Geschäftsausblick vom September um 2 Punkte auf -54%. Die Einschätzung der Unternehmen über ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...