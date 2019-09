ams weist die Osram Aktionäre darauf hin, dass am 1. Oktober 2019, der letzte Tag ist, an dem das angekündigte Bar-Übernahmeangebot angenommen werden kann. Die Frist zur Veranlassung einer Verlängerung der Angebotsfrist seitens der beiden anderen Bieterinnen sei zudem heute, Montag, 30. September 2019, um 18.00 Uhr MESZ abgelaufen, so dass die Angebotsfrist nicht mehr verlängert werden könne. Vor diesem Hintergrund und als größter direkter Aktionär von Osram mit einem Anteil von 15% fordert ams alle verbleibenden Osram-Aktionäre, die das Angebot bislang noch nicht angenommen haben, dazu auf, ihre Aktien bis Dienstag, 1. Oktober 2019, 24.00 Uhr MESZ einzureichen. Um den Erfolg des Angebots sicherzustellen, sei die Unterstützung sämtlicher Osram-Aktionäre erforderlich, ...

