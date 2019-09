New York, 30. September (WNM) - Die Palladium-Preise sind am Montag auf einen Rekordwert gestiegen, weil Händler einen Versorgungsengpass aufgrund strengerer Emissionsstandards in der Automobilindustrie erwarten, berichtet die Financial Times. Der Preis für das Edelmetall, das in Autokatalysatoren verwendet wird, stieg am Montag auf 1.700 US-Dollar pro Unze. Damit stieg der Jahreszuwachs auf 33 Prozent ...

