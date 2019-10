DGAP-Ad-hoc: LOTTO24 AG / Schlagwort(e): Personalie LOTTO24 AG: Vorstandsvorsitzende Petra von Strombeck verlässt Lotto24 2019-09-30 / 20:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. *Vorstandsvorsitzende Petra von Strombeck verlässt Lotto24* (Hamburg, 30. September 2019) Petra von Strombeck, Vorstandsvorsitzende der Lotto24 AG, wird ihr Amt im besten freundschaftlichen Einvernehmen zum 31. Dezember 2019 niederlegen. Nach zwölf Jahren im Lotteriegeschäft, davon mehr als sieben als Vorstandsvorsitzende der Lotto24 AG, möchte Frau von Strombeck sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Frau von Strombeck wird daher auch nicht - wie ursprünglich vorgesehen - in den Vorstand der ZEAL Network SE eintreten, die seit Vollzug der Übernahme im Mai 2019 Mehrheitsaktionärin der Lotto24 AG ist. Von Strombeck führte die Lotto24 AG 2012 im Rahmen eines Spin-offs von der Tipp24 SE (heute ZEAL) an die Börse, an der sich die Marktkapitalisierung des Unternehmens bis heute mehr als verzehnfachte. Unter ihrer Ägide entwickelte sich Lotto24 zum führenden Anbieter staatlicher Lotterien im Internet, erreichte im Geschäftsjahr 2017 den Break-Even und erwirtschaftete 2018 mit rund 2,2 Millionen Kunden ein Transaktionsvolumen von mehr als 320 Mio. Euro. Über die Nachfolge von Frau von Strombeck wird der Aufsichtsrat der Lotto24 AG kurzfristig entscheiden. *Kontakt:* Lotto24 AG Vanina Hoffmann Manager Investor & Public Relations Tel.: +49 40 82 22 39 - 501 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: Lotto24-ag.de [1] Lotto24.de [1] 2019-09-30 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: LOTTO24 AG Straßenbahnring 11 20251 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 8 222 39 0 Fax: +49 (0)40 8 222 39 70 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: www.lotto24-ag.de ISIN: DE000LTT0243 WKN: LTT024 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 882833 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 882833 2019-09-30 CET/CEST 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c591d9252305de7a80e5883a9d60a43f&application_id=882833&site_id=vwd&application_name=news

