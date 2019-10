Die Gewerkschaft scheitert erneute mit dem Vorhaben, die Arbeitszeiten in der Metall- und Elektroindustrie in Ost und West anzugleichen.

Die flächentarifliche 35-Stunden-Woche im Osten bleibt vorerst weiter ein Traum der Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie: Am späten Montagabend erklärte die IG Metall die Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite für die Tarifgebiete Brandenburg, Berlin und Sachsen "in dieser Form als beendet", wie eine Gewerkschaftssprecherin mitteilte. IG-Metall-Bezirksleiter Olivier Höbel kündigte an, die Gewerkschaft werde nun "Betrieb für Betrieb die Arbeitszeitverkürzung angehen". Ein Sprecher des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall sagte am Abend: "Wir bedauern, dass die IG Metall die Gespräche abgebrochen hat. Wir sind weiter zu Gesprächen bereit."

Damit konnte sich die Gewerkschaft mehr als 15 Jahre nach ...

