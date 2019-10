"Kölner Stadt-Anzeiger" zu Leichtathletik-WM:

"So bleibt der Eindruck, dass ohne Rücksicht auf die Athleten und ihren Sport ein Land den Zuschlag erhalten hat, das sich Ereignisse kauft, um über diesen Hebel die eigene politische Isolation in der Welt zu überspielen und sich für Investments in Stellung zu bringen. All dies erscheint umso absurder, als Katar von - allerdings übel beleumundeten - Nachbarn wie Saudi-Arabien vorgeworfen wird, islamistischen Terror zu unterstützen. Trotzdem vergibt nicht nur der Leichtathletik-Weltverband seine WM in das Fleckchen Wüste, das seit mehr als 100 Jahren von der Familie Al-Thani regiert wird."/yyzz/DP/he

