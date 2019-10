"Badische Neueste Nachrichten" zu Klimapaket und Grüne:

"Teile des von Union und SPD geschnürten Klimapakets sind voraussichtlich zustimmungspflichtig, sie müssen also im Bundesrat eine Mehrheit bekommen. Vom Papier her sieht es für die Grünen ganz gut aus. Sie regieren derzeit in neun Ländern mit, möglicherweise kommt mit Brandenburg bald ein zehntes hinzu. Die dunkle Seite der Macht sieht vor, dass Stimmen eines Landes einheitlich abgegeben werden müssen. Anderenfalls soll sich ein Land der Stimme enthalten. Die Grünen müssen sich also mit ihren jeweiligen Koalitionspartnern verständigen, so sie am Klimapaket aktiv noch etwas verändern wollen. Anderenfalls bleibt ihnen die Blockade."/yyzz/DP/he

