Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat die Grünen aufgefordert, klarzustellen, was sie sich genau unter Verboten in der Klimapolitik vorstellen. "Die Öffentlichkeit muss jetzt sehr konkret wissen, was die Grünen ab wann und warum verbieten wollen, und wie viel sie bis wann den CO2 Preis erhöhen wollen", sagte Brinkhaus der Deutschen Presse-Agentur. Die Koalition habe detailliert auf den Tisch gelegt, was sie wolle. Das erwarte er jetzt auch von den Grünen.

Hintergrund sind Äußerungen von Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Im Deutschlandfunk hatte sie die geplanten Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung als zu zaghaft kritisiert und sich für Verbote ausgesprochen: "Ja, für mich ist das Ordnungsrecht, man kann es auch Verbot nennen, das zentrale Element, weil es auch das sozial gerechteste ist. Das ist auch das Instrument in der Umweltpolitik, was uns immer geholfen hat", hatte Baerbock gesagt. Als Beispiele hatte sie auf Verbote von Asbest in Baustoffen oder auch FCKW in Kühlschränken verwiesen. "Da ist man auch nicht auf die Idee gekommen und hat gesagt, das müssen wir jetzt einmal ein bisschen teurer machen, sondern man hat es verboten."

Politiker von Union und FDP hatten den Grünen daraufhin vorgeworfen, ihnen gehe es um eine gesellschaftliche Umerziehung durch Verbote./jr/DP/jha

AXC0032 2019-10-01/06:19