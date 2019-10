Die Anwender des Walldorfer Softwarekonzerns SAP sind unzufrieden. Erste Stammkunden wenden sich ab und suchen Alternativen bei Start-ups - unter anderem bei einem deutschen Senkrechtstarter.

Erschöpfung macht sich breit in der vierten Etage der EnBW-Niederlassung in Karlsruhe. An den Wänden der offenen Großraumbüros kleben grüne, gelbe und blaue Zettel. Arbeitsgruppen des Energieversorgers sind bezeichnet mit Chapter oder Workstream. Die Flure sind wie ausgestorben. "Viele Kollegen feiern gerade Überstunden ab", sagt Timo Sillober, der bei EnBW den Vertrieb leitet. Rund 150 interne und externe Mitarbeiter hätten in den vergangenen Wochen eines der größten Digitalprojekte des Energieversorgers aus Baden-Württemberg gestemmt: die Umstellung der Vertriebssysteme auf eine neue Softwarelösung. Technisch gesehen, habe sein Team "nicht nur die bestehenden Prozesse digitalisiert", sagt Sillober, sondern "eine komplett neue Company gebaut".

Die Besonderheit an dem Projekt namens EnPower: Die Software stammt nicht von SAP, dem bisherigen Haus- und Hoflieferanten praktisch aller Energieversorger. Stattdessen managt EnBW den Vertrieb seiner rund 3,5 Millionen Kunden nun über die Systeme von Powercloud, einem Start-up aus Achern südlich von Baden-Baden. Powercloud hat das Altsystem SAP IS-U, eine spezielle Industrielösung für Energieversorger, abgelöst. Es ist ein Paukenschlag für das Start-up - aber vor allem für SAP.

Der Verlust von EnBW ist ein Fanal für den Softwareriesen aus Walldorf. Unter den Stammkunden von SAP rumort es gewaltig. Die Unternehmen müssen ihre Altsysteme modernisieren und zugleich in die digitale Transformation investieren. Ausgerechnet von Klassenprimus SAP vermissen sie dabei Unterstützung. Die ersten Anwender springen ab; Start-ups und Erzrivalen springen in die Bresche.

Fast wirkt es so, als habe sich der Softwareriese an sich selbst verschluckt. Mit zig Milliarden Dollar ist SAP in den vergangenen Jahren auf Einkaufstour gegangen, hat mehrere IT-Unternehmen dies- und jenseits des Atlantiks akquiriert. Damit hat Vorstandschef Bill McDermott zwar den wertvollsten Dax-Konzern mit einem Umsatz von knapp 25 Milliarden Euro geschaffen, aber möglicherweise die Bodenhaftung verloren - vor allem in der Heimat Deutschland.

Für das Start-up Powercloud ist der Gewinn von EnBW als Kunden ein Coup. Bisher hat das 2012 gegründete Unternehmen, das sich auf Software für die Energiewirtschaft konzentriert, nur kleinere Stromanbieter beliefert, vor allem Discounter. "EnBW ist der erste große Energieanbieter, der so einen radikalen Entwurf durchgezogen hat", sagt Marco Beicht, Gründer und Chef von Powercloud.

Das Unternehmen repräsentiert alles, was SAP nicht darstellt, ist jung, frisch, flexibel. McDermott propagiert zwar seit Langem seine Cloud-basierten Neuprodukte und die moderne Version seines Unternehmenspakets S/4Hana. Aber: "Viele Stammkunden fühlen sich da vernachlässigt", sagt Holger Mueller, Analyst beim amerikanischen IT-Marktforschungshaus Constellation Research. "Sie haben das Gefühl, SAP interessiere sich für die Altprodukte wie etwa die Unternehmenssoftware Business Suite nicht mehr - dabei werden die Unternehmen diese noch viele Jahre einsetzen."

