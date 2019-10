TUI: Kein zweites Thomas Cook!

Die gute Nachricht für TUI (WKN: TUAG00 / ISIN: DE000TUAG000) ist nicht nur der Umstand, dass mit Thomas Cook ein großer Rivale in Zukunft ausfällt, sondern auch die Tatsache, dass die Thomas-Cook-Insolvenz nicht so sehr die Folge schwacher Aussichten für die Tourismusindustrie war. Vielmehr rechnen sich die Branchenvertreter aufgrund einiger positiver Trends gute Wachstumschancen aus. Mittel- bis langfristig sollte die Reisebranche beispielsweise von der wachsenden Mittelschicht in Schwellenländern wie China profitieren.

Zudem hat TUI im Gegensatz zu Thomas Cook frühzeitig auf einige wichtige Trends gesetzt. Neben der Digitalisierung gehört dazu unter anderem der Bereich Hotels und Kreuzfahrtschiffe. Diese Bereiche sollen mithilfe höherer Investitionen noch weiter gestärkt werden und zu Margenverbesserungen beitragen. Natürlich schadet es in diesem Fall nicht, wenn mit Thomas Cook ein großer Wettbewerber wegfällt und TUI wesentlich mehr Spielraum hat, höhere Preise zu verlangen.

Den vollständigen Artikel lesen ...